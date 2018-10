Frankfurt/Main (dpa) - Verluste an den Aktienmärkten in den USA und Asien haben auch den Dax belastet. Insgesamt fielen die Verluste jedoch deutlich geringer aus als in anderen Weltregionen.

Im frühen Handel war der Leitindex noch um 0,62 Prozent auf 11.122,51 Punkte gefallen, erholte sich dann aber und arbeitete sich Stück für Stück bis an die Gewinnschwelle vor.

Zuletzt lag er nur noch knapp mit 0,09 Prozent im Minus - bei 11. 181,91 Punkten. Der MDax schaffte es sogar mit 0,52 Prozent ins Plus auf 23.399,98 Zähler. Auch der Eurostoxx stand mit 3134,72 Punkten am Mittag knapp über der Gewinnschwelle.

Im bisherigen Jahresverlauf hat der Dax allerdings schon deutlich stärker nachgegeben als etwa der der japanische Nikkei oder der New Yorker Dow Jones Industrial.

Letzterer war erst am Vorabend unter seinen Vorjahreswert gerutscht. Der Dax liegt derweil mehr als 13 Prozent unter seinem Stand zum Jahreswechsel. Ein Großteil der Verluste stellte sich im Oktober ein.

«Der Markt ist zu schnell gefallen, was aus statistischer Sicht die Wahrscheinlichkeit einer kurzzeitigen Stabilisierung erhöht», kommentierten Experten am Donnerstag. Die Gefahr größerer Verluste bleibe aber weiterhin hoch.

Einige zuletzt stark gebeutelte Aktien verzeichneten deutliche Kursgewinne, darunter Kion und Siltronic aus dem MDax. Die Titel des Gabelstaplerherstellers Kion erholten sich um 13 Prozent von ihrem tiefsten Stand seit Mitte 2016. Am Markt wurde das dritte Quartal als ermutigend gewertet. Bei Siltronic stoppte der jüngste Kursrutsch mit einer Erholung um 8 Prozent.

Ähnlich stark präsentierten sich im MDax nach einem hochgeschraubten Geschäftsjahresausblick die Puma-Aktien mit einem Kurssprung um 8,5 Prozent, womit sie auch Adidas im Dax mit 1 Prozent ins Plus verhalfen. Laut dem Konzernchef Björn Gulden verlief das dritte Quartal besser als vom Management erwartet. Schubkraft verlieh dem Sportartikelkonzern vor allem das Wachstum in den Regionen Asien/Pazifik und Amerika.

MTU wurden im MDax außerdem von einem überraschend starken Quartal mit 4,5 Prozent Plus beflügelt. Schlechter sieht es im Index der mittelgroßen Werte nach Zahlen bei dem Spezialchemiekonzern Wacker Chemie aus, dessen Aktie um 1,7 Prozent fiel.

Im Dax zeigte sich Covestro nach Zahlen sprunghaft. Nach einem starken Start ging erst der Schwung verloren, dann aber standen sie wieder mit 3,5 Prozent im Plus. Auch hier gab es Hoffnung für die Anleger: Laut Händlern sind Quartalszahlen des Chemiekonzerns besser als erwartet ausgefallen.

Im Dax war europaweit Erholung im Autosektor angesagt, angeführt von Volkswagen mit einem Anstieg um 1,75 Prozent. Daimler hat am Donnerstag seine finalen Eckdaten vorgelegt, nach der jüngsten Gewinnwarnung sorgten diese aber nicht mehr für viel Gesprächsstoff. Die Aktien der Stuttgarter rückten um 1,3 Prozent vor.

Branchenweit nach unten ging es dagegen europaweit bei Medienwerten. ProSiebenSat.1 und RTL verzeichneten Abschläge von bis zu 3 Prozent im MDax. Hier lastet eine zurückgeschraubte Prognose des Werbekonzerns WPP auf der Stimmung.