Oslo (AFP) In den Niederlanden gibt es Forderungen nach einer offiziellen Entschuldigung bei Frauen, die nach dem Ende der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wegen Beziehungen zu deutschen Soldaten Repressalien ausgesetzt waren. Die Regierung in Den Haag solle dem Beispiel Norwegens folgen, schrieb die Organisation Werkgroep Herkenning Foundation am Donnerstag in einem auf ihrer Internetseite veröffentlichten Brief an Regierungschef Mark Rutte.

