Brüssel (AFP) Das europäische Parlament hat wenige Wochen vor Beginn der UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice ehrgeizigere Klimaziele von der EU gefordert. Die am Donnerstag mit einer Mehrheit von 239 Jastimmen im Parlament in Straßburg angenommene Resolution sieht eine Verringerung der Treibhausgase bis 2030 um 55 Prozent vor, entgegen der bisher geplanten 40 Prozent. Die dafür benötigten technischen Lösungen seien "verfügbar und im Bezug auf die Kosten mehr und mehr wettbewerbsfähig", hieß es in einer Mitteilung des Parlaments.

