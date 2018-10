Berlin (AFP) In der Debatte um die Neuregelung der Organspende in Deutschland hat sich der FDP-Politiker Otto Fricke gegen eine "staatliche Vorentscheidung" ausgesprochen. "Die viel diskutierte Widerspruchslösung bei der Organspende ist aus meiner Sicht ein falscher Weg zum richtigen Ziel", sagte Fricke am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. "Das dahinter stehende Menschenbild, nach dem der Staat regelt und der Bürger dann im Anschluss widersprechen darf, lehne ich ab."

