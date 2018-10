München (AFP) Der aus Fürth stammende Horst Arnold ist neuer Vorsitzender der bayerischen SPD-Landtagsfraktion. Arnold setzte sich am Donnerstag in einer Kampfabstimmung gegen den Münchner Florian von Brunn durch, wie die Landtagsfraktion in München mitteilte. Der 56 Jahre alte Jurist folgt damit auf Markus Rinderspacher, der nach dem Wahldesaster der Bayern-SPD mit einem Ergebnis von nur noch 9,7 Prozent sein Amt zur Verfügung stellte.

