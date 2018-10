Bagdad (AFP) Das irakische Kabinett hat am Donnerstag erstmals seit dem Krieg von 2003 außerhalb der gesicherten Grünen Zone in Bagdad getagt. Das Treffen mit Regierungschef Adel Abdel Mahdi und 14 neuen Ministern fand in dem symbolträchtigen ehemaligen Parlamentskomplex statt, der auch unter dem langjährigen Präsidenten Saddam Hussein genutzt wurde.

