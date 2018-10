New York (AFP) Ist das Bild einer Kknstlichen Intelligenz (KI) ein Kunstwerk? Eine Antwort könnte am Donnerstagabend die erste Versteigerung eines von einem Algorithmus geschaffenen Gemäldes geben. Christie's in New York, das hinter der ungewöhnlichen Auktion steht, schätzt den Wert des "Porträts von Edmond de Belamy" auf 7000 bis 10.000 Dollar.

