Schwandorf (AFP) In der Oberpfalz hat ein bereits wiederholt durch illegale Autofahrten aufgefallener Jugendlicher erneut eine verbotene Spritztour gemacht. Wie die Polizei in Schwandorf am Donnerstag mitteilte, fuhr der 16-Jährige am Mittwoch von Bayern nach Thüringen.

