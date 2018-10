Erfurt (AFP) Kirchliche Arbeitgeber können nicht generell verlangen, dass Stellenbewerber Kirchenmitglied sind. Das entschied am Donnerstag das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt im Fall einer wissenschaftlichen Referentenstelle in der Diakonie. Der konfessionslosen Klägerin sprach das BAG eine Diskriminierungsentschädigung von knapp 4000 Euro zu. Die Stelle sei nicht mit eigenständigen Kompetenzen bezüglich des kirchlichen "Ethos" verbunden gewesen. (Az: 8 AZR 501/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.