Paris (AFP) Die Internationale Vereinigung der Menschenrechtsligen (FIDH) mit Sitz in Paris fordert, die Strafverfolgung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf Sexualdelikte gegen die Minderheit der Jesiden im Irak auszudehnen. Zusammen mit der Organisation Kinyat präsentierte die Vereinigung am Donnerstag in Paris einen Bericht über Sexualverbrechen, die ausländische Dschihadisten gegen jesidische Frauen verübten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.