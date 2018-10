Güstrow (AFP) Beim Einbruch in einen Baucontainer ist ein 23 Jahre alter Mann in der Nähe von Dummerstorf in Mecklenburg-Vorpommern durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Der Mann war am frühen Donnerstagmorgen zusammen mit einem gleichaltrigen Komplizen auf der Suche nach Buntmetall, wie eine Sprecherin der Polizei in Güstrow sagte. In dem aufgebrochenen Container befand sich offenbar die Energieversorgung für eine im Bau befindliche Windkraftanlage.

