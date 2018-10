Stuttgart (AFP) Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hat am Donnerstag der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Der 25 Jahre alte Syrer soll sich laut Anklage Anfang 2014 dem IS angeschlossen und in der Folge von Christen und Kurden bewohnte Häuser geräumt haben. Mit der Vertreibung sollte er in der Region Tabka Wohnraum für IS-Kämpfer schaffen. Außerdem soll der Angeschuldigte als Spitzel für den IS gearbeitet haben.

