Fulda (AFP) Wenige tage vor der Landtagswahl sind die Parteien in Hessen am Donnerstag in die Schlussphase ihres Wahlkampfs gestartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützte am Nachmittag Ministerpräsident Volker Bouffier (beide CDU) bei einer Kundgebung in Fulda. Beide warnten vor dem Urnengang am Sonntag vor einem möglichen Linksbündnis in Wiesbaden. Dies sei "das Letzte, was das Land gebrauchen kann", sagte Bouffier.

