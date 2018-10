Bamako (AFP) Die Regierung in Mali hat den seit 2015 geltenden Ausnahmezustand um ein weiteres Jahr verlängert. Das Kabinett in der Hauptstadt Bamako habe entsprechend entschieden, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. In Mali überlagern sich verschiedene gewaltsame Konflikte, zeitweise übernahmen Islamisten die Kontrolle im Norden.

