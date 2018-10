Moskau (AFP) Die russische Regierung hat die Verleihung des Sacharow-Preises an den inhaftierten ukrainischen Filmemacher Oleg Senzow als rein politischen Akt kritisiert. Es sei eine "vollkommen politisierte Entscheidung", sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Donnerstag in Moskau. "Fast niemand hat seine Filme gesehen."

