Frankfurt/Main (AFP) Zollfahnder haben bei einem 48-Jährigen im Landkreis Saarlouis ein Waffenarsenal aus 16 Schusswaffen, vier Schalldämpfern, zwei verbotenen Messern und 20 wesentlichen Teilen von Schusswaffen wie etwa Läufe und Verschlüsse sichergestellt. Der Sportschütze habe diese Waffen illegal und darüber hinaus fünf weitere Waffen samt Munition legal besessen, teilte das Zollfahndungsamt in Frankfurt am Main am Donnerstag mit. Auch diese Waffen seien beschlagnahmt worden.

