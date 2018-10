Berlin (AFP) Die Zukunft der Bundespolizei-Mission in Saudi-Arabien ist ungewiss: Derzeit finden keine Trainigsmaßnahmen statt und über eine etwaige Fortsetzung wird bei Bedarf entschieden, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag sagte. Die Entscheidung werde nach einer Bewertung der aktuellen Ereignisse und in Abstimmung innerhalb der Bundesregierung getroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.