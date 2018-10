Peking (AFP) Bei einem Messerangriff in einem chinesischen Kindergarten sind 14 Kinder verletzt worden. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden ging eine 39-jährige Frau am Freitagmorgen in Chongqing in der südwestlichen Provinz Sichuan mit einem Küchenmesser auf die Kinder los, als diese nach dem Frühsport zurück in die Räumlichkeiten wollten. Die Angreiferin wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu ihrem Motiv dauerten an.

