Washington (dpa) - Von der flammenden Unterstützung zur öffentlichen Enttäuschung: Reality-Star Caitlyn Jenner hat ihre Unterstützung für US-Präsident Donald Trump zurückgezogen. Sie glaube nicht mehr daran, dass US-Präsident Donald Trump für die Belange von Lesben, Schwulen und Trans-Menschen eintritt.

Es sei ein Irrtum gewesen anzunehmen, dass Trump die LGBTQ-Gemeinschaft aus Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen schützen werde, schrieb Jenner in einem Kommentar in der «Washington Post» am Donnerstag (Ortszeit).

«Leider lag ich falsch. Die Realität ist, dass die Trans-Gemeinschaft von diesem Präsidenten unerbittlich angegriffen wird», schrieb die 68-Jährige, die lange zu den prominenten Fürsprechern des Präsidenten zählte. Als Transgender bezeichnet man Menschen, die sich nicht - oder nicht nur - mit dem Geschlecht identifizieren, das bei ihrer Geburt notiert wurde. «Er (Trump) hat unsere Menschlichkeit ignoriert. Er hat unsere Würde beleidigt.»

Zuvor hatte Jenner lediglich eingestanden, Trump habe mit Blick auf die Rechte von LGBT-Personen «einige Fehler gemacht». Sie bereute aber nicht, ihn gewählt zu haben. Trumps Entscheidung, eine Transgender-Regelung aus der Zeit seines Vorgängers Barack Obama zurückzunehmen, hatte Jenner im vergangenen Jahr als «Desaster» bezeichnet. Obamas Richtlinie hatte es Transgender-Menschen freigestellt, welche Toiletten und Umkleideräume sie etwa in Schulen und Universitäten benutzen.

Kurz nach dem neuen Beschluss hatte sich Jenner dafür entschuldigt, eine rote Baseballcap mit der Aufschrift «Make America Great Again» von US-Präsident Donald Trump getragen zu haben. Auf dem Weg zum Golfen habe sie die Kappe gegriffen und aufgesetzt, ohne die Aufschrift zu lesen. «Ich entschuldige mich bei allen in der Trans-Gemeinde. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich werde es nie wieder tun und ich werde die Mütze wegwerfen.»

Jenner wurde 1976 als Bruce Olympiasieger im Zehnkampf, lebt seit 2015 als Frau und nennt sich seitdem Caitlyn. Jenner war dreimal verheiratet, zuletzt mit Kris Jenner - Mutter des unter anderem durch zahlreiche Reality-Shows bekannten Kardashian-Clans. Jenner hat sechs Kinder, darunter die ebenfalls zu TV-Stars avancierten Kendall und Kylie mit Kris Jenner. Der Kardashian-Jenner-Clan ist in Sachen Trump gespalten: Während beispielsweise Kim Kardashian bereits mehrere seiner Entscheidungen kritisiert hat, unterstützt ihr Mann, der Rapper Kanye West, den US-Präsidenten offen.

Inhaltlich bezog sich Jenner bei seiner Kritik auf einen Bericht der «New York Times», wonach Trumps Regierung plane, das Geschlecht eines Menschen ausschließlich biologisch zu definieren. Der Bericht bezieht sich auf einen durchgesickerten Vorschlag.

Kommentar Washington Post, Englisch