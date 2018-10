Berlin (AFP) Ein 29-jähriger Deutscher ist am Freitag in der Türkei wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin bestätigte die Angaben und sagte, der Mann namens Patrick Kraicker werde konsularisch betreut. Die Regierung gehe davon aus, dass er gegebenenfalls Rechtsmittel einlegen werde.

