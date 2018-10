Bremen (AFP) Ein bisschen Zucker auf frische Früchte oder in den Naturjoghurt: Viele Eltern versuchen mit solchen Tricks, Kinder zu einer gesünderen Ernährung zu animieren. Der "Zuckertrick" gehe aber nach hinten los, warnten Forscher des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen am Freitag. Denn Kinder, die gezuckerte Früchte oder Milchprodukte zu sich nehmen, haben langfristig ein höheres Risiko für Übergewicht. Zudem neigen sie stärker dazu, diese ungesunde Ernährungsweise beizubehalten.

