Dresden (AFP) Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen Kita-Praktikanten erhoben, der sich an mehreren Kindern vergangen haben soll. Dem 24-Jährigen wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in einem Fall und sexueller Missbrauch in fünf Fällen vorgeworfen, wie die Justizbehörde am Freitag mitteilte. Insgesamt sollen vier Kinder Opfer des Beschuldigten geworden sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.