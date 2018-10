Schwerin (AFP) Die Länder machen Druck beim Digitalpakt für Schulen. "Die Verhandlungen von Bund und Ländern zum Digitalpakt sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, damit ein Programmstart des Digitalpaktes zu Beginn des Jahres 2019 gewährleistet ist", heißt es in einem am Freitag auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Hamburg gefassten Beschluss, wie die mecklenburg-vorpommersche Staatskanzlei in Schwerin mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.