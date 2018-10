Bratislava (AFP) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die osteuropäischen Visegrad-Staaten davor gewarnt, sich von den Werten der Europäischen Union abzuwenden. "Wir haben den gemeinsamen Anspruch auf Zusammenhalt und Solidarität", sagte Macron in einem Interview, das am Freitag in vier Zeitungen in Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarn erschien. "Wir können nicht vom europäischen Haushalt profitieren, ohne beispielsweise Solidarität bei der Migration zu zeigen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.