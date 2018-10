Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Rande einer Afrika-Konferenz am Dienstag in Berlin den ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi treffen. Nach dem bilateralen Gespräch sei eine gemeinsame Pressekonferenz geplant, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Bei der Konferenz im Bundeskanzleramt geht es um den sogenannten G20 Compact with Afrika, mit dem die Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen in Afrika verbessert werden sollen.

