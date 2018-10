São Paulo (AFP) Vor der Präsidentschafts-Stichwahl in Brasilien hat sich die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) besorgt über die Verbreitung von Falschinformationen über den Online-Dienst WhatsApp gezeigt. Die Verbreitung von Falschinformationen habe ein "nie gesehenes Ausmaß" angenommen und sei Grund zur "ständigen Sorge", sagte die Leiterin der OAS-Wahlbeobachtermission, Laura Chinchilla, am Donnerstag in São Paulo.

