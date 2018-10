Berlin (AFP) Die Bundesregierung zeichnet mit dem Nationalen Integrationspreis in diesem Jahr das Projekt "Brückenbau – Vielfalt begegnen!" aus. Die Organisation hilft Menschen, die in ihrer Heimat oder auf der Flucht Schlimmstes erlebt haben und baut Brücken zwischen Religionen und Kulturen, wie die Integrationsbeauftragte Annette-Widmann Mauz am Freitag in Berlin mitteilte. Verliehen wird die Auszeichnung am Montag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.