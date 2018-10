New York (AFP) Eine UN-Vertreterin hat die Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi als "außergerichtliche Hinrichtung" eingestuft. "Selbst Saudi-Arabien hat eingeräumt, dass es bei dem Verbrechen Vorsatz gab und dass staatliche Vertreter beteiligt waren", sagte die UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche und willkürliche Hinrichtungen, Agnes Callamard, am Donnerstag in New York.

