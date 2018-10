Caracas (AFP) Wegen ihrer Unterstützung für internationale Ermittlungen zu möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat Venezuela die Bundesregierung kritisiert. Deutschland verhalte sich "arrogant", teilte das Außenministerium in Caracas am Donnerstag mit. Zuvor hatte das Auswärtige Amt einen Vorstoß mehrerer amerikanischer Staaten begrüßt, den Internationalen Strafgerichtshof um eine Untersuchung mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Venezuela zu bitten.

