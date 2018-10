Cottbus (AFP) Zwei junge Leute sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Brandenburg ums Leben gekommen. Ein 18-Jähriger verlor in der Nacht zum Freitag in Kleinziethen bei Schönefeld die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal gegen einen Baum, wie eine Polizeisprecherin in Cottbus sagte. Ein 16-jähriges Mädchen und ein 20-Jähriger, die beide mit im Wagen saßen, starben noch am Unfallort.

