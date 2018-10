Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat im Osten Syriens Aktivisten zufolge 41 von den USA unterstützte Rebellen getötet. Der IS sei am späten Freitagabend in Hadschin in der Provinz Deir Essor mit Selbstmordattentätern gegen die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) vorgegangen, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. 41 Kämpfer des kurdisch-arabischen Bündnisses seien dabei getötet worden.

