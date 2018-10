Düsseldorf (AFP) Schlange am Düsseldorfer Hauptbahnhof: Aber nicht am Bahnsteig oder Fahrkartenautomat, sondern auf den Schultern eines Mannes. Der 36-Jährige trug am Samstag eine Boa constrictor um den Hals durch den Bahnhof, wie die Feuerwehr in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mitteilte. Mit Hilfe eines Reptilienexperten konnte die Bundespolizei die artgeschützte Würgeschlange einfangen. Der Boa-Träger musste demnach mit auf die Wache.

