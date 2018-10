Washington (AFP) Durch Schüsse bei einer Synagoge in der Stadt Pittsburgh in den USA sind Medienberichten zufolge am Samstag mindestens vier Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Laut Polizei gab es "zahlreiche Opfer im Innern der Synagoge". Auch drei Polizisten seien angeschossen worden. Der Fernsehsender Fox berichtete von vier Toten, CBS von acht.

