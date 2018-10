Prag (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der Förderung der afrikanischen Wirtschaft einen Schlüssel zur Lösung der Flüchtlingskrise. Es müsse eine "Win-Win-Situation" angestrebt werden, sagte Merkel am Freitag bei ihrem Besuch in Prag. Die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika müsse angekurbelt werden, damit "junge Menschen in diesen Ländern eine Perspektive haben und ihre Heimat gar nicht erst verlassen". In diesem Punkt herrsche Einigkeit zwischen ihr und dem tschechischen Regierungschef Andrej Babis.

