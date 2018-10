Istanbul (AFP) In der Debatte um einen Stopp von Waffenlieferungen an Saudi-Arabien wegen der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi wollen sich Frankreich und Deutschland für eine "koordinierte europäische Position" einsetzen. Darauf hätten sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag bei einem Gespräch vor dem Syrien-Gipfel in Istanbul geeinigt, teilte der Elysée-Palast mit.

