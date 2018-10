Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Attacke auf eine Synagoge in Pittsburgh in den USA verurteilt. "Ich trauere um die Toten von Pittsburgh, die offenbar Opfer von blindem antisemitischem Hass wurden", erklärte Merkel beim Kurzbotschaftendienst Twitter am Samstag. "Wir alle müssen uns dem Antisemitismus entschlossen entgegenstellen - überall."

