Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Polizeibus sind in Afghanistan mindestens sechs Menschen getötet worden. Der Angriff ereignete sich am Samstag, als ein Bus mit Polizisten auf ein Polizeigelände in der Stadt Maidan Schar südwestlich von Kabul fahren wollte, wie ein Sprecher der Provinzpolizei mitteilte. Sechs Menschen wurden nach Behördenangaben getötet, 31 weitere verletzt. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu der Tat.

