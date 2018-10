Hannover (AFP) Die Versicherungswirtschaft erwartet, dass die Zahl der Einbrüche in Deutschland weiter sinken wird. Wenn das vierte Quartal 2018 nicht außergewöhnlich verlaufe, "werden wir das dritte Jahr in Folge einen Rückgang der Einbrüche in Deutschland verzeichnen", sagte Jörg von Fürstenwerth, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) von Samstag. Allerdings beginne ab Oktober mit der dunklen Jahreszeit erst "die Hauptsaison der Einbrecher".

