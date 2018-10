Wiesbaden (AFP) Die AfD feiert den Einzug in den hessischen Landtag als bundesweiten Erfolg. "Wir sind jetzt in 16 Landtagen", sagte Parteichef Jörg Meuthen am Sonntagabend. "Wir haben unsere Wahlziele allesamt erreicht." Dies sein ein "Wahlerfolg auf ganzer Linie."

