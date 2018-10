Wiesbaden (AFP) Die Grünen-Bundesspitze sieht das gute Abschneiden der Partei in Hessen als weiteren Beleg für den Aufwärtstrend der Partei. "So grün war Hessen noch nie", sagte die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock am Sonntag in der ARD. "Wir freuen uns über dieses historisch beste Ergebnis, das wir in Hessen hatten."

