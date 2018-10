Fier (AFP) Die albanischen Behörden haben am Sonntag rund ein Dutzend Tiere aus einem Privatzoo befreit, darunter mehrere Löwen und andere Großtiere. Die international tätige österreichische Tierschutzorganisation Vier Pfoten hatte wegen der schlimmen Bedingungen, unter denen die Tiere in den Gehegen lebten, Alarm geschlagen. Veterinärmediziner mussten mehrere weitere Tiere einschläfern. Der Zoo in Fier rund hundert Kilometer südlich der Hauptstadt Tirana wurde geschlossen. Der Zoo-Eigentümer hatte den Behörden den Zutritt zunächst verweigert. Diese verschafften sich dann unter Zwang Zugang.

