Rio de Janeiro (AFP) Nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat der Rechtspopulist Jair Bolsonaro gelobt, "Verfassung, Demokratie und Freiheit" zu verteidigen. Das sei nicht das Versprechen einer Partei oder das Wort eines Mannes, sondern "ein Schwur vor Gott", sagte der 63-jährige Ex-Offizier am Sonntag in seiner Siegesrede.

