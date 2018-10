Moskau (AFP) In Russland sind bei Demonstrationen für die Freilassung von zehn wegen des Vorwurfs des Extremismus inhaftierten Jugendlichen und Erwachsenen dutzende Menschen festgenommen worden. In St. Petersburg wurden bei einer Kundgebung am Sonntag etwa 20 Teilnehmer festgenommen, wie eine AFP-Journalistin berichtete. Auch in Moskau in der Twerskaja-Straße wurden mehrere Demonstranten in Gewahrsam genommen. Eine Kundgebung mit rund 200 Teilnehmern vor dem Sitz des Inlandsgeheimdienstes FSB in der Hauptstadt verlief ohne Zwischenfälle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.