Paris (AFP) Für die Opfer des Angriffs auf eine Synagoge in den USA erlischt am Sonntag um Mitternacht die Beleuchtung des Eiffelturms. Das Zeichen werde zu Ehren der Opfer der "antisemitischen Attacke" in Pittsburgh gesetzt, erklärte Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Sonntag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter. Ihre Unterstützung gelte der jüdischen Gemeinde und allen Einwohnern der US-Stadt.

