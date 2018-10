Berlin (AFP) Wenige Tage vor einer Afrika-Konferenz in Berlin haben die Grünen ihre Forderung nach der Entlassung des Afrika-Beauftragten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigt. Günther Nooke habe sich in einem Interview "im Kern rassistisch" geäußert, schreiben Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth und mehrere andere Grünen-Abgeordnete in einem Brief an Merkel, der der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag vorlag.

