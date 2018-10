Wiesbaden (dpa) - In Hessen wird ein neuer Landtag gewählt. Die Wahllokale haben geöffnet. Nach Umfragen drohen der CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier und der oppositionellen SPD unter dem Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel Verluste von bis zu zehn Prozentpunkten. Den Grünen wird ein Spitzenergebnis vorhergesagt. Trotzdem ist es fraglich, ob die schwarz-grüne Koalition ihre Arbeit wird fortsetzen können. Die Wahl wird auch in Berlin aufmerksam verfolgt. Ein schlechtes Abschneiden von CDU und SPD könnte die große Koalition im Bund in neue Turbulenzen stürzen.

