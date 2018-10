Wiesbaden (AFP) Der hessische Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir hat bei der Landtagswahl in seinem Wahlkreis Offenbach-Stadt am Sonntag das Direktmandat geholt. Al-Wazir setzte sich mit 27,5 Prozent der Wahlkreisstimmen gegen die Bewerber von CDU und SPD durch, wie die Landeswahlleitung am Abend mitteilte. Auch bei den Landesstimmen lagen die Grünen in dem Wahlkreis vorn. Vor fünf Jahren hatte die CDU das Direktmandat geholt.

