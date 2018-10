Bogotá (AFP) Der kolumbianische Präsident Iván Duque hat die Entsendung von fast 5000 zusätzlichen Soldaten in die Grenzregion Catatumbo angekündigt. Die Truppen würden im Kampf gegen "Terroristen" und organisierte Banden eingesetzt, sagte Duque am Sonntag. Catatumbo an der Grenze zu Venezuela ist die zweitgrößte Drogenanbau-Region des lateinamerikanischen Landes.

