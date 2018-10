Berlin (AFP) CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist von einer Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition in Hessen überzeugt. Das Bündnis werde seine "erfolgreiche Arbeit" fortsetzen können, sagte sie am Sonntagabend in Berlin. Zugleich sprach sie von einem "typisch hessischen" Wahlergebnis, das "sehr eng" sei. Es sei "schmerzhaft", dass die CDU viele Stimmen eingebüßt habe.

