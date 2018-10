Gaza (AFP) Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind am Sonntag nach palästinensischen Angaben mindestens drei Palästinenser getötet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Territorium mit. Die israelische Luftwaffe bestätigte einen Angriff auf drei Palästinenser, die sich den Sicherheitsanlagen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel genähert hätten, um diese zu "beschädigen". Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

